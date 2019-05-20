Полицейский начальник попался ФСБ в московском ресторане с миллионами рублей

Подполковник полиции Мухтар Джаврасов, начальник Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов (Московская область), обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом в понедельник, 20 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Она уточнила, что полицейский и его подельник были задержаны 16 мая в одном из ресторанов Москвы в Орликовом переулке при получении шести миллионов рублей наличными. Совместную операцию провели следователи СКР и оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«По данным следствия, с 2014-го по 2016 год подполковник полиции, проходя службу в управлении уголовного розыска подмосковного главка МВД, неоднократно требовал от двух предпринимателей деньги, угрожая привлечь их к уголовной ответственности по якобы совершенным страховым мошенничествам», — рассказала Иванова.

По ее словам, позже, став начальником отдела полиции в Чехове, обвиняемый стал вымогать деньги. Предприниматель обратился в ФСБ — и офицер был задержан с поличным.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, с поличным был задержан не только 39-летний Джарасов, но и предприниматель из Серпухова — 50-летний Евгений Печерский. В подмосковном главке МВД заявили, что по факту деятельности их сотрудника начата служебная проверка.

«По результатам начальник Столбовского отдела полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — уточнила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

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