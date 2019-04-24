Силовые структуры
 
Последние новости
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Пойманный на контрабанде запчастей для «Арматы» украинец избежал тюрьмы
Красная площадь оказалась рутиной для москвичей 
Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса
Бритни Спирс прокомментировала новости о насильственном лечении в психбольнице
Террористы из Шри-Ланки оказались образованными
В Крыму отменят роуминг
За ямы на омских дорогах взялся мальчик с лопаткой
Россия усилит войска на западе и юге из-за активности НАТО
Состояние известного российского телеведущего ухудшилось из-за рака
Новости партнеров

Проглядевшего убийцу ребенка российского полицейского посадили

Перейти в «Мою Ленту»

Суд признал виновным в халатности бывшего участкового из Московской области, проигнорировавшего жалобы на мужчину, который впоследствии убил пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Полицейского приговорили к 10 месяцам исправительных работ с лишением права занимать должности на госслужбе два года.

Следствием и судом установлено, что 6 июня 2017 года участковому было поручено проверить жалобу жительницы подмосковного Серпухова на Александра Семина, который совершил противоправные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Но полицейский не стал проводить проверку и 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Бездействие участкового внушило Семину чувство безнаказанности, и он в ночь на 23 июля 2018 года похитил пятилетнюю девочку с детской площадки и убил ее. Тело несовершеннолетней было найдено в спортивной сумке у железной дороги.

Расследование уголовного дела в отношении Семина продолжается. В настоящее время он находится в психбольнице. Эксперты пока не могут определить степень его вменяемости в связи с тем, что обвиняемый пребывает в реактивном состоянии.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью
Предполагаемого педофила-убийцу заставили показать лицо разгневанной толпе
Подозреваемого в убийстве пятилетней девочки задержали в Волгоградской области
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0523 апреля

«Через кожу были видны все косточки»

Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
13:07Сегодня

Признание задержанного ФСБ боевика из банды Басаева попало на видео

14:07Сегодня

Полицейский похитил служебный катер во время шторма на Черном море

11:51Сегодня

Вызвавший цыганский погром убийца девочки найден мертвым в колонии

Силовые структуры00:0120 апреля

«Генералы недоглядели или в доле были»

Что стоит за громкими арестами в ФСБ
11:34Сегодня

ФСБ поймала двух боевиков банды Шамиля Басаева

11:50Сегодня

Криминальные авторитеты признали ошибку и забрали титул у нового вора в законе

10:12Сегодня

Прихожанка в стразах украла икону из храма и скрылась на золотистом Mercedes

Силовые структуры00:0112 апреля

«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»

Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
10:35Сегодня

В мэрии Якутска начались обыски

09:56Сегодня

Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец

00:32Сегодня

Глава СК назвал причины бойни в колледже Керчи

Россия
«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»
Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Страх есть у любого, его надо побеждать»
 
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
За ямы на омских дорогах взялся мальчик с лопаткой
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Россия усилит войска на западе и юге из-за активности НАТО
Все материалы
Мир
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Террористы из Шри-Ланки оказались образованными
Япония извинилась перед жертвами принудительной стерилизации
Россия подтвердила сроки поставки С-400 в Турцию
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 300 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Правительство Афганистана превзошло талибов в убийстве мирных жителей
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Посольство Украины в Чехии потребовало извинений за «еврея во главе фашистов»
Украина отказалась хранить секреты о разработках СССР
Украинский оппозиционер рассказал о тайных симпатиях Лукашенко к Зеленскому
Янукович захотел вернуться на Украину
Максакова отвергла версию Киева об убийстве Вороненкова
Украинский губернатор собрался в отставку и погрозил уничтожителям страны
Все материалы
Экономика
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Личность создателя биткоина решили рассекретить
Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева
Полтысячи ресторанов дадут попробовать свое меню во время Ресторанного фестиваля
«Северный поток-2» пригрозил засудить Европу
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Проглядевшего убийцу ребенка российского полицейского посадили
Полицейский похитил служебный катер во время шторма на Черном море
Вызвавший цыганский погром убийца девочки найден мертвым в колонии
Криминальные авторитеты признали ошибку и забрали титул у нового вора в законе
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Найдена затерянная гробница с мумиями и сокровищами
Доказано существование редкой и аномальной материи
Спутник ГЛОНАСС сломался на орбите
Наркотики заставили атеистов поверить в бога
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и предсказал ему атрофию мышц
Авербух рассказал об отсутствии конкуренции между Медведевой и Загитовой
Футболист «Спартака» попал в ворота ударом с крыши стадиона
Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх!»
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Российский футболист мячом сбил пролетавшую над стадионом птицу
Все материалы
Культура
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Дайте панк
Студентка сняла знаменитостей на старый фотоаппарат. Ее кадры стали легендарными
Maruv второй раз обокрали на Украине
Бритни Спирс прокомментировала новости о насильственном лечении в психбольнице
Умер создатель клипов Киркорова, Жасмин и Преснякова
Арья из «Игры престолов» попросила убить ее из-за сцены секса и родителей
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Бастрыкин объяснил «мэм» с лупой
Чешское СМИ назвало Зеленского «евреем во главе украинских фашистов»
Фотограф научила делать снимки на зависть другим с помощью подручных средств
Американец захотел узнать о судьбе старого друга в Google и пожалел
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Раскрыты способы надолго сохранить джинсы в первозданном виде
Костюм приехавшего в Россию Ким Чен Ына подвергли критике
Бренд решил заработать на культовых фильмах из нулевых
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Россиян лишили Шри-Ланки
Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван
Отец подержал ребенка над обрывом ради фото и прослыл безумцем
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Все материалы
Из жизни
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
Полицейский спас глухого старика от прибывающего поезда и попал на видео
Убившая хозяина «самая опасная в мире птица» найдет нового владельца
Невнимательность сделала австралийку миллионершей
Кот победил стаю из шести собак
Все материалы
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Лёд. Мотоциклы. Полный газ
Парный дрифт, моторекорды и под двести на лыжах — это Байкальская Миля
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
В России обновился Renault Kaptur
Представлен самый быстрый открытый Aston Martin в истории
Путин ужесточил наказание за побег с места ДТП
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В Санкт-Петербурге рекордно подорожали офисы
Россия стала второй в Европе по объему торговых строек
Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
Все материалы