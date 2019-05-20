Попавшегося с миллионами рублей в ресторане полицейского арестовали

Начальника Столбовского отдела полиции в подмосковном городе Чехове и его соучастника арестовали по обвинению в мошенничестве. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в период с 2014-го по 2016 год подполковник полиции, проходя службу в управлении уголовного розыска подмосковного главка МВД, неоднократно требовал от двух предпринимателей деньги, в противном случае угрожая привлечь их к уголовной ответственности за якобы совершенные страховые мошенничества.

В дальнейшем, став начальником отдела полиции в Чехове, обвиняемый начал вымогать деньги. Предприниматель обратился в ФСБ — и офицер был задержан с поличным.

Полицейского вместе с подельником задержали 16 мая в одном из ресторанов Москвы в Орликовом переулке при получении шести миллионов рублей наличными. Совместную операцию провели следователи СКР и оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, вместе с подполковником полиции Мухтаром Джаврасовым был задержан серпуховский предприниматель Евгений Печерский. В подмосковном главке МВД заявили, что по факту деятельности их сотрудника начата служебная проверка, по результатам которой начальник Столбовского отдела полиции будет уволен из органов внутренних дел.

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