Российского полицейского задержали на лекции по борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району (Хабаровский край) задержали на лекции о борьбе с коррупцией. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении 35-летнего сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным следствия, с 2017 по 2019 год он покровительствовал знакомому предпринимателю, у которого было несколько грузовиков. В случаях нарушения водителями ПДД полицейский не привлекал их к административной ответственности.

В настоящее время по факту произошедшего начата служебная проверка, полицейский находится под домашним арестом.

13 февраля сообщалось, что в Кисловодске пятерых бывших гаишников осудили за получение взяток от водителей. По версии следствия, бывшие сотрудники вымогали деньги под угрозой фальсификации результатов освидетельствования на состояние опьянения.

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