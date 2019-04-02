В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» во вторник, 2 апреля.

Решение об аресте начальника управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управление «Т») МВД полковника Сергея Буркова и его подчиненного, полковника Степана Уварова, вынес Пресненский суд Москвы. Предполагаемого взяткодателя — владельца компании НВМ Владимира Щербакова поместили под домашний арест.

По данным Следственного комитета (СК) России и Федеральной службы безопасности (ФСБ), Бурков узнал о планах ОПБ МВД провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Он взял в сообщники Уварова, который занимался обеспечением закупок товаров, работ и услуг, разработкой аукционной и договорной документации и заключением госконтрактов. Вместе они помогли знакомому предпринимателю Щербакову выиграть аукцион на поставку техники и оборудования для нужд ОПБ. Полицейских задержали при получении отката в марте.

Следствие проверяет другие контракты МВД с компаниями Щербакова, согласно которым компьютерная техника на 100 миллионов рублей в 2014-2018 годах была поставлена бюро специальных технических мероприятий МВД и подразделениям окружной полиции Москвы.

Оперативно-поисковое бюро — одно из самых секретных подразделений МВД — занимается проведением специфических мероприятий: негласное, скрытое или зашифрованное визуальное наблюдение за фигурантами уголовных дел, их контактами и получением другой информации. Сотрудники подразделения пользуются самыми широкими возможностями для маскировки, в том числе документами прикрытия.

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