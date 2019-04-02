Силовые структуры
 
Последние новости
Осужден перешедший на сторону ИГ российский офицер
Девочка забралась в ванну с крокодилом и почистила ему зубы
Российский интернет захотели защитить отечественным шифрованием
Джармуш снимет фильм о зомби «с величайшим актерским составом всех времен»
Нападение на родственницу Скрипаля попало на видео
Сотрудница московской полиции случайно ранила себя из пистолета
В авиакомпании рассказали о происходящем на борту самолета при смерти пассажира
Глава UFC отказался верить в уход Макгрегора из MMA
Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу
Новости партнеров

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Перейти в «Мою Ленту»

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» во вторник, 2 апреля.

Решение об аресте начальника управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управление «Т») МВД полковника Сергея Буркова и его подчиненного, полковника Степана Уварова, вынес Пресненский суд Москвы. Предполагаемого взяткодателя — владельца компании НВМ Владимира Щербакова поместили под домашний арест.

По данным Следственного комитета (СК) России и Федеральной службы безопасности (ФСБ), Бурков узнал о планах ОПБ МВД провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Он взял в сообщники Уварова, который занимался обеспечением закупок товаров, работ и услуг, разработкой аукционной и договорной документации и заключением госконтрактов. Вместе они помогли знакомому предпринимателю Щербакову выиграть аукцион на поставку техники и оборудования для нужд ОПБ. Полицейских задержали при получении отката в марте.

Следствие проверяет другие контракты МВД с компаниями Щербакова, согласно которым компьютерная техника на 100 миллионов рублей в 2014-2018 годах была поставлена бюро специальных технических мероприятий МВД и подразделениям окружной полиции Москвы.

Оперативно-поисковое бюро — одно из самых секретных подразделений МВД — занимается проведением специфических мероприятий: негласное, скрытое или зашифрованное визуальное наблюдение за фигурантами уголовных дел, их контактами и получением другой информации. Сотрудники подразделения пользуются самыми широкими возможностями для маскировки, в том числе документами прикрытия.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки
Доверенное лицо полковника Захарченко поймали за посредничество во взятках
Бывший глава антикриминальной организации попался на взятке
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»

В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
11:12Сегодня

Сотрудница московской полиции случайно ранила себя из пистолета

18:40 1 апреля

ФСБ занялась нарушениями при ремонте в администрации Пермского края

10:08Сегодня

Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

Силовые структуры00:0127 марта

«Они чувствовали себя как дома»

В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
16:27 1 апреля

ФСБ стала в три раза чаще заводить дела на бизнесменов

20:02 1 апреля

СК завел дело после крушения самолета с россиянами в Германии

18:33 1 апреля

Московской полиции попались 18 таксистов в розыске

Силовые структуры18:4928 января

«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»

Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
15:52 1 апреля

Россиянка села на 16 лет за организацию убийства матери и троих детей

19:14 1 апреля

Стали известны подробности дела о ремонте в администрации Пермского края

12:55 1 апреля

ФСБ нашла стиральную машину с наркотиками на семь миллионов рублей

Россия
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
Переговоры о передаче Исаакия РПЦ продолжатся
Нападение на родственницу Скрипаля попало на видео
Число россиян с аутизмом выросло вдвое за пять лет
В Москве поищут неблагополучные семьи
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Все материалы
Мир
Потрошители из Чикаго
Сатанисты убивали женщин и наводили ужас на Америку 80-х. Теперь один из них на свободе
Детям убитого журналиста Хашкуджи заплатили за молчание
Бывшего вице-президента США второй раз за неделю обвинили в непристойностях
Сотни полицейских Лондона избежали наказания за сексуальное насилие
Всех немцев решили сделать донорами
Посольство России в США объявило конкурс на лучший фейк о вмешательстве
«Русские попали в капкан»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко заподозрили в нарушении одного из ключевых документов по выборам
ЦИК Украины лишил Тимошенко права на второй тур выборов
Глава МВД Украины оценил вероятность нового Майдана
Россияне не захотели объединяться с белорусами
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
МИД России экстренно пошутил про Украину
Все материалы
Экономика
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
«Роснефть», Арктика и Севморпуть
Президент Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным проекты в Арктике
Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией
В России резко подешевел мобильный интернет
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Признана отсталость России в робототехнике
Все материалы
Силовые структуры
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудница московской полиции случайно ранила себя из пистолета
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу
СК завел дело после крушения самолета с россиянами в Германии
Все материалы
Наука и техника
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Найден признак развития редкого смертоносного рака
В Египте нашли затерянный дворец Рамзеса II
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
Су-30СМ выполнили групповую «петлю Нестерова»
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Россиянин обновил очередной рекорд НХЛ
Друг Макгрегора намекнул на возвращение бойца
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
«Он будет новым Пеле»
«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
Футболисты английского клуба устроили забастовку из-за долгов по зарплате
Боец MMA умер после проигрыша нокаутом
Все материалы
Культура
Я тебя породил
Сексуальность, война и мир на снимках отца современной фотографии
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
В финале Джон умрет
Сериалы без интриги, лесбиянки-аристократки и «Игра престолов» — что смотреть в апреле
Появилось видео убийства рэпера Nipsey Hussle
Джармуш снимет фильм о зомби «с величайшим актерским составом всех времен»
Причиной четырехдневного брака Николаса Кейджа оказалось сильное опьянение
Умер актер из «Особенностей национальной охоты» и «Бандитского Петербурга»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Девушка спародировала автомобильную сигнализацию и стала знаменитостью
Телеканал запутался в темнокожих девушках и разгневал зрителей
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Карты миллионов посетителей ресторанов оказались украдены
Все материалы
Ценности
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Невесты нашли замену фате
Россиянки продемонстрировали любовь к кроссовкам
Названы самые красивые постаревшие знаменитости
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Американские авиакомпании столкнулись с крупным сбоем
В авиакомпании рассказали о происходящем на борту самолета при смерти пассажира
Появились подробности катастрофы самолета с совладелицей S7
Россиянка упала с аттракциона в Иордании
Все материалы
Из жизни
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Мальчик полежал в объятиях смертоносного питона
Шесть тонущих в трясине слонят спасали четыре часа
Случайные свидетели спасли старика от самоубийства
Рабочий попытался перепить друга и умер
Все материалы
Конец Тельца
Снят с производства автомобиль, который спас компанию Ford
Широко закрытые глаза
Длительный тест Mitsubishi Eclipse Cross
Автобаяны
Лучшие первоапрельские автомобильные шутки прошлых лет
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Audi показала первые изображения городского беспилотника
Внешность крошечного кроссовера Hyundai перестала быть секретом
UAZ пообещал выпустить «Русский Прадо» за 1,5 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Четко и по делу
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Знай свое место
От «Операции «Ы» до «Секса в большом городе»: из какого фильма ваша квартира, дом и дача
В Москве ограбили квартиру менеджера «Спартака»
Назван самый веселый город России
В крупных городах России подорожало жилье
Ставка по ипотеке обновила максимум
Все материалы