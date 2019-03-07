Бывший глава антикриминальной организации попался на взятке

Бывшего лидера народно-патриотического объединения «Родина» (НПО), а также директора Тверского стекольного завода Дмитрия Морщикова арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции.

Морщиков был заключен под стражу 6 марта. По данным источника, знакомого с материалами расследования, уголовное дело связано с получением займа в особо крупном размере от физического лица.

С зимы 2018 года арестованный находился в федеральном розыске. Он проходил свидетелем по делу о хищении средств Тверского стекольного завода, генеральным директором которого являлся в середине 2010-х.

Антикриминальное содружество «Родина» было создано в 1998 году Алексеем Тихоновым. Позднее движение было переименовано в народно-патриотическое объединение (НПО) «Родина». В период с 2011 по 2012 год им руководил Морщиков, а уже через год Тихонов был задержан за попытку продать бизнесмену должность вице-губернатора Рязанской области.

1 февраля 2019 сообщалось, что суд заключил под стражу полковника антикоррупционного управления МВД России по Москве Евгения Кашматова. Его подозревают в получении взятки в размере 15 миллионов рублей от бизнесмена в обмен на прекращение проверки компании. Отдел Кашматова расследовал налоговые преступления в сфере топливно-энергетического комплекса.

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