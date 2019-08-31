Названы возможные причины убийства ребенка его матерью в Башкирии

Жительница Башкирии, задержанная за убийство годовалого сына, заявила на допросе, что совершила преступление из-за безденежья. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает «MK.ru Челябинск».

Женщина по имени Юлия приехала в республику из Челябинской области вместе с отцом своих двоих детей 34-летним Денисом. Мужчина судим за кражу, на него зарегистрировано ИП, которое занимается ремонтом бытовой техники. Пара разошлась, во время пропажи ребенка мужчина веселился с друзьями. По данным базы судебных приставов, на Юлии висит три долга, самый большой из которых — 55 тысяч рублей. Знакомые женщины пишут в соцсетях, что долгов у нее гораздо больше.

Свекровь Юлии утверждает, что та вела себя странно, пишет «Комсомольская правда — Уфа». Она резко оборвала отношения с отцом ребенка, не разрешала бабушке с дедушкой общаться с внуком и порвала контакты с собственной матерью и тетей. «Накатывало на нее что-то временами, но она нигде не наблюдалась и не лечилась. Диагнозов у нее никаких не было», — говорит свекровь.

Соседи и родные Юлии сказали, что она вообще не употребляла спиртное, поскольку у ее родителей были с этим проблемы. Однако няня убитого мальчика заявила, что от его матери часто пахло перегаром и табаком.

Ранее «Комсомольская правда — Липецк» сообщала, что во время поиска ребенка был допрошен некий 39-летний мужчина, который не приходится родственником мальчику, но, возможно, был любовником его матери.

ЧП произошло в деревне Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии. Местная жительница заявила в полицию, что утром 29 августа у нее пропал сын. Начались активные поиски ребенка. Следователи допросили мать, и она созналась, что сама задушила сына, завернула в одеяло и закопала у себя во дворе. Тело мальчика нашли.

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