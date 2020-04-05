Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Следственный комитет России опубликовал видео с места расстрела пяти человек в Рязанской области. Кадры размещены на YouTube-канале ведомства.

На ролике видно, как криминалисты осматривают место трагедии. Также, исходя из характера повреждений в стене, становится понятно, что убийца использовал снаряженные крупной картечью патроны.

О том, что россиянин расстрелял пять человек в поселке под Рязанью, стало известно ранее. По предварительной версии, три человека были убиты в подъезде, при этом одной из своих жертв стрелок попал прямо в голову. Еще двоих мужчина расстрелял уже на улице. Всем убитым — от 22 до 31 года.

Причиной конфликта, предположительно, стал шум, который издавала компания.

По некоторым данным, убийца работал в местном психоневрологическом диспансере. Агентство «Интерфакс», в свою очередь, утверждает, что убийца сам стоял на учете у психиатра.

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