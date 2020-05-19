Коронавирус выявил главный недостаток российского жилья

Один из главных недостатков современного российского жилья, который выявил карантин по коронавирусу, — это маленькие площади. Такое мнение высказал «Ленте.ру» директор департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.

«Многие социально активные люди привыкли, что день они проводят на работе или учебе, встречах, прогулках, а дома ужинают и спят, — пояснил эксперт. — Сейчас мы вынуждены находиться в квартире в режиме 24/7: мы и работаем, и готовим еду, и отдыхаем в этом ограниченном пространстве. Нередко мы делим его с детьми и родственниками. Конечно, в таких условиях сложно чувствовать себя комфортно в "однушке" или скромной по габаритам "двушке"».

Самоизоляция вряд ли приведет к снижению спроса на маленькие квартиры и росту популярности многокомнатного жилья, отметил Кочетков: платежеспособность населения, по его словам, «совсем невелика», поэтому компактные объекты останутся востребованными. Но из-за ограничений по коронавирусу в будущем может вырасти спрос на квартиры с балконами, от которых многие застройщики в последние годы стали отказываться, указал эксперт.

«Вероятно, люди начнут задумываться, насколько эргономично устроено их жилое пространство и как получить от него максимум. Например, чтобы даже в условиях одной комнаты у вас была комфортная рабочая зона, место для отдыха, уголок для занятий спортом», — заключил Кочетков.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в России вырос спрос на большие квартиры. Эксперты рынка недвижимости связывают эту тенденцию именно с введенными из-за коронавируса ограничениями: самоизоляция вынудила граждан по-новому — с большей степенью критичности — взглянуть на параметры комфортности жилья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru