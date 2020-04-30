Россияне в самоизоляции бросились подбирать новое жилье

Запуск льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках вернул потенциальных покупателей на российский рынок жилья. Будучи в самоизоляции, они вновь начали просматривать объявления о продаже недвижимости. Только в Москве за неделю с 20 по 27 апреля число просмотров увеличилось вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

В целом по итогам апреля потенциальный спрос на строящееся жилье в Москве оказался на 20 процентов выше, чем год назад. В крупных городах России статистика зафиксировала сокращение спроса на 3 процента к апрелю 2019-го и на 15 процентов — к марту 2020-го.

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Эксперты ЦИАН констатируют, что россияне бросились подбирать новые квартиры после 20 апреля, когда банки начали прием заявок на получение льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Специальная программа кредитования была анонсирована президентом Владимиром Путиным 16 апреля.

На фоне роста активности будущих новоселов застройщики в городах-миллионниках уже стали повышать цены, отмечает издание. Но в ЦИАН указывают, что повышенный спрос вряд ли приведет к увеличению числа проведенных сделок. «Застройщики активно предлагают купить квартиры онлайн, но на деле заключать сделки дистанционно готовы только те клиенты, которые ранее уже видели строящиеся жилые комплексы своими глазами», — резюмируют эксперты.

Ранее в апреле обнищание до уровня 90-х назвали условием обвала цен на жилье в России. По мнению аналитиков, коронавирус и меры, введенные для его нераспространения, не приведут к резкому падению стоимости квартир. Но в существующих экономических условиях цены на квадратные метры могут снизиться до уровня как минимум полуторагодовой давности.

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