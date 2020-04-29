В Москве обвалились ставки аренды квартир

В апреле 2020-го средняя стоимость аренды квартиры в Москве упала почти на 15 процентов по сравнению мартовским показателем: с 53 тысяч до 46 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в материалах сервиса «Яндекс.Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По подсчетам аналитиков, цены на двухкомнатные съемные квартиры обвалились сильнее всего: в январе 2020-го они сдавались в среднем за 54,5 тысячи рублей в месяц, в середине апреля — за 48 тысяч в месяц. «Трешки» за тот же период подешевели с 96 тысяч до 90 тысяч рублей в месяц.

«На самом популярном сегменте аренды — однокомнатных квартирах — кризис отразился меньше всего, — отмечают эксперты. — В начале марта "однушку" в Москве можно было снять в среднем за 37 тысяч рублей, в середине месяца ставка чуть снизилась, до 36 тысяч рублей, а в апреле опустилась до 35 тысяч рублей».

Ранее в апреле стало известно, что граждане стран СНГ бросились снимать квартиры в Москве во время режима самоизоляции. Доля поступающих от них запросов на аренду жилья увеличилась до двух третей от общего числа заявок.

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