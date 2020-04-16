Влюбленные потеряли крышу над головой из-за коронавируса и ушли жить в лес

Пара из английского города Болтон, графство Большой Манчестер, осталась без средств к существованию из-за потери работы в связи со вспышкой коронавируса и отправилась жить в лес. Об этом сообщает издание The Mirror.
37-летний Эшли Хан (Ashley Khan) и 26-летняя Кэти Блэнд (Katie Bland) снимали квартиру на двоих. Эшли работал маляром и декоратором и остался без работы в результате распространения коронавирусной инфекции.
Когда влюбленные не смогли заплатить за аренду, хозяин квартиры забрал ключи и потребовал, чтобы до вечера они выселились из дома. Эшли и Кэти решили приобрести палатку и отправиться жить в лес, чтобы избежать контактов с людьми.
«У меня было немного денег, оставшихся с зарплаты, и мы начали жить в палатке на окраинах Болтона. Мы не употребляем наркотики, мы не алкоголики — мы просто живем в лесу. Времена тяжелые, и у нас нет еды», — рассказал Эшли.
Они поселились в лесу Ривингтоне, в девяти километрах от центра Болтона. Паре приходится регулярно ходить пешком в город, чтобы найти еду и другие предметы первой необходимости. После одного из таких походов они обнаружили, что кто-то разрезал их палатку и украл почти всю одежду Кэти. «У меня буквально осталась только надетая на мне одежда. Это ужасно. Мы даже не можем пойти в секонд-хенд и попросить у них ненужные вещи, так как все магазины закрыты», — сказала она. После этого случая пара старается носить с собой все необходимые вещи. Это тяжело, так как у них нет нормальных рюкзаков.
Кэти получает выплаты от государства. Она не может найти работу из-за проблем со здоровьем. Несмотря на то что они изолировались далеко от мест обитания большинства людей, пара беспокоится из-за риска заражения коронавирусом во время походов в город.
Ранее сообщалось, что уволенный с работы из-за вспышки коронавирусной инфекции житель австралийского города Аделаида выиграл в лотерею несколько миллионов австралийских долларов. Мужчина будет получать по 20 тысяч австралийских долларов (939,4 тысячи рублей) в месяц в течение следующих 20 лет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения