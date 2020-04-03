Из жизни
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Число якудза рекордно сократилось
Собчак призвала «думать о сильных» во время коронавируса
На закрытой базе с сотней российских спортсменов заразились еще два человека
Россия перестала продавать нефть себе в убыток
Оказавшийся на карантине по коронавирусу россиянин показал ужин в обсерваторе
Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима
В Италии и Франции начались распродажи жилья
«Японский Перельман» опубликуется несмотря ни на что
Новости партнеров

Полицейский оплатил покупки потерявшей работу из-за коронавируса женщины

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: NBC Boston

Сотрудница аэропорта американского города Бостон, штат Массачусетс, не смогла оплатить в магазине еду для своей семьи, так как потеряла доход из-за введенного после вспышки коронавируса карантина. Об этом сообщает издание Unilad.

37-летняя сотрудница аэропорта Дженнифер Веласкес (Jennifer Velazquez) пыталась приобрести в местном супермаркете продукты для троих детей. На кассе выяснилось, что оплата с ее карты отклонена из-за нехватки средств. Женщина вышла из магазина, села на тротуар и заплакала.

Ее увидел полицейский Бен Пегеро (Ben Peguero), который в это время заканчивал свою смену. Он подошел к Веласкес и спросил, все ли у нее в порядке. Сначала женщина не хотела рассказывать о причине своих слез, но затем призналась, что не смогла купить еды своим детям. Тогда полицейский зашел вместе с ней в магазин, набрал полную тележку еды и заплатил за нее 225 долларов (17,4 тысячи рублей) из своих денег.

«Моя работа — единственный источник дохода. Больше всего меня беспокоило, что моим детям будет нечего есть, когда я не буду работать», — рассказала Веласкес. Полицейский был рад помочь женщине. «Я пошел работать в полицию, потому что я люблю помогать людям. Я действительно получаю от этого удовольствие», — подчеркнул Пегеро.

Ранее сообщалось, что супермаркет подарил годовой запас наггетсов жителю английского города Или, графство Кембриджшир, который может питаться только ими по медицинским показаниям. Мужчина остался без еды из-за того, что паникеры скупили наггетсы перед введенным из-за коронавируса карантином.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kashmiri man fakes own death to evade India’s Covid-19 lockdown
В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина
80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками
Крокодил съел нарушившего карантин по коронавирусу мужчину
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Если бы я знала, что случится дальше»

Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
14:12Сегодня

Зараженный коронавирусом оставил трогательное послание врачам на окне палаты

13:04Сегодня

Нарушитель карантина уплыл в море от полицейских и подставил друзей

11:57Сегодня

Мужчина заподозрил возлюбленную в попытке заразить его коронавирусом и убил ее

Из жизни00:0327 марта
Молли

«Секс — хороший способ забыть о болезни»

История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
10:57Сегодня

«Мисс Россия» вернулась из Куршевеля с симптомами коронавируса

10:08Сегодня

Пара 35 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и сорвала куш

09:09Сегодня

Женщина родила в День матери после 18 лет безуспешных попыток забеременеть

Из жизни00:0221 марта

«Раздать все деньги — это отличная идея»

Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
07:15Сегодня

Зараженный коронавирусом мужчина умер после попытки заразить незнакомца

05:04Сегодня

30-летняя врач написала завещание из страха умереть от коронавируса до свадьбы

02:17Сегодня

Зараженная коронавирусом в слезах рассказала о страшных последствиях болезни

Россия
Эффективность вакцинации от туберкулеза против коронавируса в России оценили
В Москве объяснили правила изоляции
Кому можно выходить из дома, как лечиться и где взять денег? Ответы на главные вопросы
Москвичам разъяснили схему передвижения на дачи во время карантина
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Путин объявил апрель нерабочим
Россиянам на вынужденных выходных продолжат платить зарплату
Московский таксист повез пассажира в Киргизию и пропал
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
Все материалы
Мир
ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Объявлен траур по жертвам коронавируса в Китае
«Мне удивительно, как я там выжил»
ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии отказались связывать рост числа больных пневмонией и коронавирус
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Экс-министр Украины попросила Маска поделиться аппаратами ИВЛ
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
ВОЗ упрекнула Белоруссию за недостаточное информирование людей о коронавирусе
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Украинский «борец с русским миром» увидел капитуляцию в видеоуроках для школьников
Все материалы
Экономика
Кремль охарактеризовал ситуацию в экономике России
Тим КукКук с ним
История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс
Путин соберет всех нефтяников для серьезного разговора
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Цена на нефть снова взлетела
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Все материалы
Силовые структуры
Возомнивший себя авторитетом российский подросток напал на полицейских
«Помощи не будет до конца карантина»
Российские заключенные — о том, как коронавирус изменил их жизнь в тюрьмах и колониях
Российского писателя нашли в квартире мертвым с обмотанной одеялом головой
Бывший полковник-миллиардер Захарченко попал на карантин в «Кремлевский централ»
Мстительная россиянка получила штраф за ложный донос о коронавирусе у знакомой
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса
Найден новый способ выявления рака легких
Труба зовет
Huawei открыла предзаказ на серию смартфонов P40 с лучшей камерой на рынке
Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки
«Мрачные пережитки прошлого»
 
Все материалы
Спорт
На закрытой базе с сотней российских спортсменов заразились еще два человека
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Нурмагомедов ответил на требование Фергюсона лишить его чемпионского пояса
Спорт — есть!
Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
РФС призвал россиян оставаться дома
«Количество зараженных ошеломляет»
Звезда американского футбола бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Российский футбольный союз ограбили
Все материалы
Культура
Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»
Добро привалило
Самые смешные комедии для грустной эпохи коронавируса: лучшие сериалы месяца
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
«Был слишком брезглив, чтобы быть терпимым»
Он написал «Покровские ворота», раздражал власть и стал народным любимцем. Умер Леонид Зорин
Дочь Миллы Йовович написала сказку на русском языке
Гуманист и коммунист
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он понимал солдат и их окопную правду
Звезда джаза и обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач рассказал об опасности заражения коронавирусом от одежды
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в Коммунарке
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусом
Эксперт раскрыла судьбу «глупых» российских телеканалов
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Зараженный коронавирусом мужчина умер после попытки заразить незнакомца
«Если бы я знала, что случится дальше»
Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
30-летняя врач написала завещание из страха умереть от коронавируса до свадьбы
Зараженная коронавирусом в слезах рассказала о страшных последствиях болезни
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Мужчина покашлял на полицейского и сел в тюрьму на полгода
Все материалы
Найден вишневый ВАЗ-2106 с красным салоном и почти без пробега
Машины, созданные для третьих стран
Мировые автогиганты продают эти модели только в развивающихся странах
Показан забытый на 39 лет в гараже редкий Ford Mustang
Bentley Bentayga Speed
Тест-драйв люксового внедорожника, который разгоняется до 306 км/ч
Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового кроссовера
Почему Mustang легендарного киногероя стоит 3 миллиона долларов
Как в Америке потеряли и вновь нашли самый дорогой в истории Ford Mustang
В Москве за нарушение карантина будут эвакуировать автомобиль
Все материалы
Дом
Россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Приезжие начали терять интерес к Москве
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Россиянам назвали альтернативу чесноку для укрепления иммунитета
Российский регион обеспечат противопожарной техникой
К Крымскому мосту построят новую трассу
Все материалы