Полицейский оплатил покупки потерявшей работу из-за коронавируса женщины

Сотрудница аэропорта американского города Бостон, штат Массачусетс, не смогла оплатить в магазине еду для своей семьи, так как потеряла доход из-за введенного после вспышки коронавируса карантина. Об этом сообщает издание Unilad.
37-летняя сотрудница аэропорта Дженнифер Веласкес (Jennifer Velazquez) пыталась приобрести в местном супермаркете продукты для троих детей. На кассе выяснилось, что оплата с ее карты отклонена из-за нехватки средств. Женщина вышла из магазина, села на тротуар и заплакала.
Ее увидел полицейский Бен Пегеро (Ben Peguero), который в это время заканчивал свою смену. Он подошел к Веласкес и спросил, все ли у нее в порядке. Сначала женщина не хотела рассказывать о причине своих слез, но затем призналась, что не смогла купить еды своим детям. Тогда полицейский зашел вместе с ней в магазин, набрал полную тележку еды и заплатил за нее 225 долларов (17,4 тысячи рублей) из своих денег.
«Моя работа — единственный источник дохода. Больше всего меня беспокоило, что моим детям будет нечего есть, когда я не буду работать», — рассказала Веласкес. Полицейский был рад помочь женщине. «Я пошел работать в полицию, потому что я люблю помогать людям. Я действительно получаю от этого удовольствие», — подчеркнул Пегеро.
Ранее сообщалось, что супермаркет подарил годовой запас наггетсов жителю английского города Или, графство Кембриджшир, который может питаться только ими по медицинским показаниям. Мужчина остался без еды из-за того, что паникеры скупили наггетсы перед введенным из-за коронавируса карантином.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения