В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина

Власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантин. Об этом пишет газета Straits Times.

53-летний нарушитель Илья Виктор Го выехал из Сингапура в Индонезию и вернулся назад 19 марта. Он получил уведомление об обязательном карантине на две недели в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Однако в тот же день Го опять отправился в Индонезию, несмотря на то, что его могли оштрафовать на десять тысяч долларов или заключить под стражу на срок до полугода. Он вернулся в Сингапур 24 марта и получил второе предписание от иммиграционной службы. Там указали, что Го продемонстрировал «безответственное поведение» в виде игнорирования карантина.

В результате иммиграционная служба Сингапура аннулировала паспорт Го и передала его дело в Министерство здравоохранения. Без паспорта он не сможет пересечь границу государства, однако останется его гражданином.

Го стал первым гражданином Сингапура, к которому применили такие санкции. В феврале власти государства лишили вида на жительство 45-летнего мужчину, который также нарушил карантин.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Сингапуре выявлено 802 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 198 человек излечилось от болезни, еще двое умерли.

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