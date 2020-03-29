В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина

Власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантин. Об этом пишет газета Straits Times.
53-летний нарушитель Илья Виктор Го выехал из Сингапура в Индонезию и вернулся назад 19 марта. Он получил уведомление об обязательном карантине на две недели в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Однако в тот же день Го опять отправился в Индонезию, несмотря на то, что его могли оштрафовать на десять тысяч долларов или заключить под стражу на срок до полугода. Он вернулся в Сингапур 24 марта и получил второе предписание от иммиграционной службы. Там указали, что Го продемонстрировал «безответственное поведение» в виде игнорирования карантина.
В результате иммиграционная служба Сингапура аннулировала паспорт Го и передала его дело в Министерство здравоохранения. Без паспорта он не сможет пересечь границу государства, однако останется его гражданином.
Го стал первым гражданином Сингапура, к которому применили такие санкции. В феврале власти государства лишили вида на жительство 45-летнего мужчину, который также нарушил карантин.
По последним данным университета Джона Хопкинса, в Сингапуре выявлено 802 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 198 человек излечилось от болезни, еще двое умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения