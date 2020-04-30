Самоизоляция вынудила россиян критически взглянуть на свои квартиры

В России вырос спрос на большие квартиры. Эксперты рынка недвижимости связывают эту тенденцию с введенными из-за коронавируса ограничениями: самоизоляция вынудила граждан по-новому — с большей степенью критичности — взглянуть на параметры комфортности жилья. Об этом говорится в сообщении девелоперской компании «КРОСТ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По статистике застройщика, в апреле лишь 30 процентов сделок купли-продажи жилья пришлись на однокомнатные квартиры, при этом почти все такие покупки были инвестиционными — покупатели приобретали «однушки» не для проживания. Более 50 процентов сделок заключено с трехкомнатными и четырехкомнатными квартирами площадью от 60 квадратных метров и более.

«Такие данные — абсолютно нетипичны для любого объекта, поскольку основной спрос, как правило, приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — подчеркивают эксперты. — Мы можем только предварительно связать такие результаты апреля с вынужденным карантином, из-за которого люди проводят большую часть времени дома и по-новому оценивают комфорт своего жилья. Вероятно, карантин изменит структуру спроса и в будущем — люди будут стараться выбирать просторное и комфортное жилье».

Ранее в апреле россиянам предрекли жизнь в микроквартирах. По мнению специалистов, из-за текущего кризиса в России, спровоцированного пандемией коронавируса и падением курса рубля, покупательская способность населения будет падать, но потребность в приобретении жилья останется. Поэтому в ближайшие годы спросом в стране будет пользоваться жилье наименьшей площади.

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