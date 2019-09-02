Названы шокирующие параметры жилья 2050 года

К 2050 году 95 процентов населения Земли будут проживать в городах, и это неизбежно скажется на размерах квартир, они будут уменьшаться. Об этом архитектор Анастасия Колчина рассказала Forbes.

Колчина сообщила, что из-за перенаселения средняя площадь квартир в основных мировых мегаполисах к 2050 году сократится. Она добавила, что размеры квартир будут составлять до 8-9 квадратных метров, и горожанам придется отказаться от некоторых функциональных зон.

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Речь идет о кухнях и зонах стирки. По мнению архитектора, кухни уйдут в прошлое, поскольку горожане перестанут готовить дома, тогда как отказ от стиральных машин станет следствием заботы об экологии. «Умножение вопросов экологии на вопросы экономики даст мир, в котором иметь стиральную машину станет неэтичным», — заключает архитектор.

По мнению Колчиной, горожане могут начать «историзировать» каждый из доставшихся им в пользование квадратных метров. Тренд может вернуть в моду стиль Наполеона III, который жители будут воплощать на крошечных 8-9-метровых жилых ячейках, считает архитектор.

Согласно опубликованной летом 2019 года аналитической записке Центробанка «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», в 11 российских регионах на душу населения приходится менее 21 квадратного метра жилья, еще в двух регионах — менее 15 квадратных метров.

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