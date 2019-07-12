Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» позволит увеличить уровень обеспеченности российского населения жильем до 27,6 метра на человека. Этот показатель, по плану, будет достигнут к 2024 году, говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Центробанком.

Как отмечают аналитики, за пять лет уровень обеспеченности граждан жильем повысится на 2,5 квадратного метра (в 2018-м на человека приходилось 25,1 «квадрата»). Планируемые 27,6 метра — это гораздо ниже, чем в большинстве развитых стран, но выше, чем в большинстве стран с формирующимися рынками недвижимости, указывают в ЦБ.

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«Обеспеченность жильем по количеству квартир на душу населения в России — одна из самых высоких в мире. По данным ДОМ.РФ, в 2017-м обеспеченность квартирами в России составляла 442 квартиры на 1 тысячу человек, то есть в одной квартире проживали в среднем 2,3 человека», — указывается в опубликованных материалах. В 2018-м на одно домохозяйство (2,5 человека) в стране приходилось 1,1 квартиры.

Эксперты ЦБ подчеркивают, что средние показатели обеспеченности граждан жильем в пределах страны могут скрывать наличие структурных проблем, связанных с тем, что регионы и группы населения с разными доходами обеспечены жилой недвижимостью неравномерно. В записке приводятся данные Росстата, свидетельствующие о том, что в 11 регионах на душу населения приходится менее 21 квадратного метра жилья, в двух субъектах этот показатель меньше 15 «квадратов».

По состоянию на август 2018-го в пятерку российских городов с максимальным количеством квадратных метров на человека входили Ногинск, Дербент, Домодедово, Одинцово и Пушкино. Антилидерами по уровню обеспеченности граждан жильем являлись Нальчик, Махачкала, Назрань, Обнинск и Симферополь.

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