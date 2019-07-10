Россиянке отказали в жилье после 55 лет ожидания

Жительница Улан-Удэ стояла в очереди на жилье с 1964 года, однако город отказывался выдавать ей квартиру, когда пришло время. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

Мэрия отказала женщине в жилье, сославшись на то, что у нее нет статуса «малоимущая». В связи с этим прокуратура предъявила иск к администрации города и потребовала признать за ней права на получение жилья по договору социального найма.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал город предоставить женщине жилплощадь в течение трех месяцев. Согласно Жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, гражданину не надо было иметь статус малоимущего для постановки на учет в очередь за жильем, пояснили в ведомстве.

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