Названы регионы России с дешевеющим жильем

В период с июня 2018-го по июнь 2019-го первичное жилье упало в цене только в четырех российских регионах — Республиках Ингушетия и Коми, а также в Ярославской и Новгородской областях. Об этом свидетельствуют материалы портала «Авито Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, максимально за год — на 9 процентов, до 43,9 тысячи рублей, — подешевел «квадрат» в новостройках Новгородской области. В Ярославской области ценник снизился менее чем на процент, до 44,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Коми падение составило около 7 процентов (до 52,5 тысячи за метр). В Ингушетии строящийся «квадрат» потерял в цене 4 процента, в июне 2019-го он в среднем стоил 29,3 тысячи рублей.

В целом за последние 12 месяцев средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках увеличилась на 11 процентов, до 70,36 тысячи рублей, следует из предоставленных материалов. Лидером роста цен стала Амурская область, где «квадрат» подорожал на 32 процента, до 65 тысяч рублей. Почти на 23 процента, до 39,8 тысячи рублей, выросла стоимость метра в Кемеровской области. Более чем на 18 процентов подорожало первичное жилье на Камчатке (86 тысяч за «квадрат» в среднем) и в Татарстане (56,5 тысячи за метр).

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Предложение новостроек за год увеличилось на 12,5 процента по всей стране, отмечают в «Авито». Около половины (48 процентов) рынка нового жилья в настоящее время занимают однокомнатные квартиры, треть предложения — это «двушки», 16 процентов — «трешки», порядка 2 процентов — многокомнатные объекты.

Ранее в июле аналитики заявили, что в среднесрочной перспективе строящееся жилье в России, вероятно, будет дорожать, но низкими темпами. По их мнению, потенциал роста цен в новостройках, связанный с переходом на схему проектного финансирования строек, во многом исчерпан, и дальнейшее увеличение стоимости жилья будет сдерживаться слабеющим спросом.

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