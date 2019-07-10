Оценены риски резкого роста цен на жилье в России

В среднесрочной перспективе строящееся жилье в России, вероятно, будет дорожать, но низкими темпами. Об этом говорится в материалах федеральной компании «Талан», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, потенциал роста цен в российских новостройках, связанный с переходом на схему проектного финансирования строек, уже во многом исчерпан. Дальнейшее увеличение стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья будет сдерживаться слабеющим спросом, прогнозируют они.

«По нашей оценке, в среднесрочной перспективе на фоне сокращения числа сделок и объемов ипотечного кредитования будет происходить пропорциональный спад девелоперской активности — реакция застройщиков на сокращающийся спрос и неспособность части строительных компаний работать по новым правилам, — отмечают в «Талан». — Сила конкурентной борьбы в подобных условиях будет сокращаться, что продолжит способствовать положительной динамики цен, которая, однако, ожидается более сдержанной, чем в последний год».

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Согласно предоставленным материалам, за первое полугодие стоимость нового жилья в России увеличилась в среднем почти на 5 процентов. В Москве рост составил 7 процентов, в Сочи, Анапе, Краснодаре и Санкт-Петербурге — 6 процентов, в Екатеринбурге — 5,5, в Перми — 4 процента. Заметнее всего (плюс 8 процентов) прибавил в цене «квадрат» в Пензе. В Сургуте и Ижевске, напротив, удорожание жилья было минимальным, в пределах одного процента.

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию. Застройщики должны оплачивать свою деятельность собственными или кредитными средствами, что автоматически влечет за собой увеличение себестоимости строительства и, как следствие, стоимости конечного продукта — квартир.

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