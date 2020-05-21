В России резко выросло число неплатежей по ипотеке

С начала 2020-го в России резко увеличилось количество проблемных ипотечных кредитов под залог новых квартир. В целом по стране заемщики, ранее оформившие ипотеку на строящееся жилье, прекратили оплачивать каждый 252 кредит, тогда как на начало года не обслуживался каждый 262 кредит. Об этом говорится в материалах, предоставленных «Ленте.ру» коллекторским агентством «Долговой консультант».

«Мы говорим о кредитах, платежи в погашение которых банки перестали получать более 90 дней назад, — таким образом, речь идет о финансовых проблемах, с которыми заемщики столкнулись не позднее декабря прошлого года, — уточняется в исследовании. — Ситуация в экономике, вынужденные каникулы и ограничительные меры на бизнес, стартовавшие в марте 2020 года, на наш взгляд, к июлю-августу покажут еще более драматичные темпы отказа заемщиков оплачивать ипотеку».

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По данным аналитиков, за первый квартал 2020-го объем просроченной задолженности по ипотеке на рынке строящегося жилья вырос на 7 процентов против 13-процентного показателя за весь 2019 год. К 1 апреля объем «плохих» долгов превысил 6,2 миллиарда рублей.

Эксперты предполагают, что новая государственная программа ипотеки под 6,5 процента годовых может снизить долю просроченной задолженности из-за прироста объемов кредитования. Она «отсрочит возможный кризис неплатежей в ипотеке строящегося жилья, на пороге которого мы уже стоим и даже приоткрыли в него дверь», указывают в «Долговом консультанте».

Ранее в мае стало известно, что в первом квартале 2020-го около 8 тысяч россиян, ранее оформивших ипотечные кредиты, обратились в банки с просьбой о предоставлении ипотечных каникул. Всего за время действия закона о таких каникулах (он вступил в силу летом 2019-го) отсрочки выплат или снижения платежей кредиторов попросили 24 тысячи ипотечных заемщиков.

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