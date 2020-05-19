Греф предрек падение ставок по ипотеке в России

Глава Сбербанка Герман Греф предполагает, что ставки по ипотечным кредитам в России снизятся в среднесрочной перспективе. Об этом он заявил в ходе состоявшегося во вторник, 19 мая, онлайн-брифинга, передает РИА Новости.

Греф в ходе общения с журналистами дал положительную оценку новой программе льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. «Что касается ипотеки на "вторичке", то тоже ставки будут падать до конца года», — предрекает руководитель Сбербанка.

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Ипотеку под 6,5 процента годовых российские банки запустили в середине апреля. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры только в новостройке. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

Ранее в мае сообщалось, что инициатива российского Центробанка по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок может спровоцировать рост ставок по кредитам на покупку жилья. О риске удорожания займов заявили в Ассоциации банков России (АБР).

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