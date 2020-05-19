Российские банки предупредили о рисках роста ставок по ипотеке

Инициатива российского Центробанка по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок может спровоцировать рост ставок по кредитам на покупку жилья. О риске удорожания займов пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное первым заместителям председателя ЦБ Дмитрию Тулину и Сергею Швецову.

Участники рынка ипотеки предупреждают, что перенос страховых расходов на банки обернется ростом реальных затрат заемщиков: кредиторам придется компенсировать издержки за счет повышения ставок по ипотечным продуктам. Взамен банки предлагают ЦБ другой способ снизить финансовую нагрузку заемщиков: ввести государственное регулирование тарифов на ипотечные страховки (по аналогии с ОСАГО).

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«Если будет некий стандарт, банки смогут точнее это учитывать в ставках и меньше перекладывать на заемщика, — заявил изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков. — Самим заемщикам тоже будет проще ориентироваться: например, будет какой-то маркетплейс, на котором они смогут выбирать полисы страхования имущества в ипотеке, понимая, что условия выплат одинаковые, и ориентироваться на стоимость таких полисов».

В ЦБ идею «ипотечного ОСАГО» раскритиковали. «Достаточно вспомнить те проблемы, которые были с доступностью полисов ОСАГО, и низкий уровень гибкости продукта под нужды конкретного клиента», — отметил представитель регулятора.

Избавить граждан от страховых платежей по ипотеке ЦБ предложил в конце апреля. Согласно концепции банка, эти расходы нужно переложить на банкиров. На данный момент заемщики обязаны застраховать приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также зачастую свою жизнь и здоровье.

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