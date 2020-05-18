В России предложили расширить льготную ипотеку

Российскую ипотеку по сниженной ставке в 6,5 процента, в настоящее время доступную только покупателям квартир в новостройках, следует распространить на вторичный рынок жилья. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, соответствующее обращение он направил на имя министра финансов Антона Силуанова, сообщает RT.

Парламентарий указал, что во многих населенных пунктах, жители которых нуждаются в улучшении жилищных условий, просто нет достаточного количества новых квартир. Именно поэтому ипотеку с субсидированной ставкой нужно расширить, указал Федоров.

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По его мнению, выдавать кредиты под 6,5 процента на покупку «вторички» можно было бы во всех населенных пунктах страны, за исключением трех городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) и других локаций, где строят достаточно жилья.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

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