В России предложили расширить льготную ипотеку

Российскую ипотеку по сниженной ставке в 6,5 процента, в настоящее время доступную только покупателям квартир в новостройках, следует распространить на вторичный рынок жилья. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, соответствующее обращение он направил на имя министра финансов Антона Силуанова, сообщает RT.
Парламентарий указал, что во многих населенных пунктах, жители которых нуждаются в улучшении жилищных условий, просто нет достаточного количества новых квартир. Именно поэтому ипотеку с субсидированной ставкой нужно расширить, указал Федоров.
По его мнению, выдавать кредиты под 6,5 процента на покупку «вторички» можно было бы во всех населенных пунктах страны, за исключением трех городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) и других локаций, где строят достаточно жилья.
Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.