Россия избежала ипотечного провала

За апрель 2020-го, когда в большинстве регионов России действовал режим самоизоляции, россияне оформили около 90 тысяч ипотечных кредитов на 208 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Апрельские показатели выдачи ипотеки меньше, чем показатели годичной давности, на 17 процентов в количественном выражении и на 13 процентов — в денежном, подсчитали аналитики. Но снижение объемов жилищного кредитования оказалось меньшим, чем ожидалось, отмечают в «Дом.рф».

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Ипотечного провала удалось избежать благодаря «своевременным и эффективным мерам поддержки граждан и отрасли, разработанным по поручению президента Российской Федерации, и вследствие перехода Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике», говорится в сообщении. Одной из главных мер поддержки, по мнению экспертов, стала программа субсидирования ипотечных ставок.

В «Дом.рф» прогнозируют, что средняя ставка по ипотеке в 2020 году вплотную приблизится к 8 процентам — целевому ориентиру национального проекта «Жилье и городская среда», установленному на 2024 год. «Это обеспечит выдачу около миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,5 триллиона рублей и создаст предпосылки для устойчивого роста ипотечного рынка в 2021 году», — полагают в компании.

Российские банки запустили субсидированную ипотеку, анонсированную президентом Владимиром Путиным, в середине апреля. В рамках программы можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

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