Названы российские банки с самой дешевой ипотекой

По состоянию на середину мая 2020-го самую низкую ставку по ипотеке на покупку нового жилья в России предлагают Металлинвестбанк и Московский кредитный банк (МКБ), следует из материалов агентства недвижимости «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Коронавирус сделал невозможное — на рынке кредитования появились предложения с рекордно низкой ипотекой под 6,5 процента. Данные условия заработали в рамках государственного субсидирования, однако банки, соревнуясь за клиента, готовы предлагать ипотеку и с меньшим процентом», — отмечают аналитики.

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Они назвали банки, предлагающие самые дешевые жилищные кредиты для обычных категорий заемщиков (без учета льготников). Первое место рейтинга разделили Металлинвестбанк и МКБ, где минимальная ставка составляет 5,9 процента. На втором оказались сразу три кредитора — Промсвязьбанк, «Зенит», «Возрождение», предлагающие покупателям первичного жилья займы под 6 процентов годовых.

На третьей позиции — Сбербанк с 6,1 процента, далее следуют Райффазенбанк (6,19 процента), АК «БАРС» (6,2 процента) и «Открытие» с 6,25 процента.

Ранее в мае сообщалось, что инициатива российского Центробанка по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок может спровоцировать рост ставок по кредитам на покупку жилья. О риске удорожания займов заявили в Ассоциации банков России (АБР).

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