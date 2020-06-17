В Москве зафиксировали ипотечный провал

По итогам мая 2020-го на московском рынке жилья зарегистрировали 2,35 тысячи ипотечных сделок — на 10 процентов меньше, чем в апреле. В годовом выражении (по отношению к маю 2019-го) показатель упал втрое — на 65 процентов, следует из материалов столичного управления Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Ипотечный провал зафиксировали из-за действовавшего в столице режима самоизоляции. В целом в период с января по май текущего года число ипотек в городе снизилось на 16 процентов: оформлено 29,8 тысячи кредитных договоров против 35,6 тысячи в январе-мае 2019-го.

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«В июне мы ожидаем положительную динамику статистических показателей, в частности, по ипотеке. Кроме того, накануне правительство РФ сообщило о том, что не планирует продлевать программу льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента после ноября текущего года, что также может повлиять на реализацию отложенного спроса», — отмечают в Росреестре.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

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