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Доля ипотеки в России рекордно выросла

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

По итогам первого квартала 2020-го доля ипотечных сделок в российских новостройках выросла почти до 60 процентов, говорится в сообщении компании «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Это наивысший показатель с 2015 года.

В период с января по март россияне заключили 83,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с привлечением ипотеки, подсчитали аналитики. Таким образом, в кредит куплены рекордные 59 процентов квартир (годом ранее — 35 процентов).

«Существенный рост доли ипотеки в сделках с ДДУ произошел во многом благодаря рекордно низким ипотечным ставкам, установившимся в начале года в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России и реализации ипотечных программ с господдержкой», — поясняют в «Дом.рф».

По данным компании, средневзвешенная ставка по ипотеке на рынке новостроек в первом квартале составила 7,8 процента годовых (в первом квартале 2019-го — 10,1 процента). Это минимальное значение за всю историю ипотечного рынка страны.

Ранее, в мае, стало известно, что в первом квартале 2020-го около 8 тысяч россиян, ранее оформивших ипотечные кредиты, обратились в банки с просьбой о предоставлении ипотечных каникул. Всего за время действия закона о таких каникулах (он вступил в силу летом 2019-го) отсрочки выплат или снижения платежей кредиторов попросили 24 тысячи ипотечных заемщиков.

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