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Объяснено нежелание россиян брать ипотеку

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Объемы ипотечного кредитования в России по итогам апреля сильно сократились из-за надежды россиян на дальнейшее снижение ставок. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич.

«Сейчас идут обсуждения всевозможных программ поддержки. Люди боятся проторговаться и взять ипотеку по завышенной ставке, все же этот финансовый продукт рассчитан на годы», — объяснил эксперт. Кроме того, по словам экономиста, нежелание брать ипотеку обусловлено тем, что люди напуганы и находятся в состоянии неизвестности.

В стране в целом наблюдается падение инвестиционного спроса, указал Кривелевич: граждане отказываются от покупки не только недвижимости, но и автомобилей, золота, бриллиантов.

Опрос, проведенный осенью 2019-го, показал, что лишь каждый пятый россиянин (19 процентов) допускает возможность оформить жилищный кредит. 72 процента граждан страны полностью исключают для себя возможность пользования ипотекой. Основная причина, по которой люди не хотят брать деньги на приобретение недвижимости в банке, — плохое материальное положение.

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