Российские банки начали снижать ставки по ипотеке

Несколько крупных российских банков с 20 чисел мая уменьшили ставки по ипотеке. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной на сайте консалтинговой компании Frank RG.

В России возобновился тренд на удешевление жилищных кредитов, который был до пандемии, констатируют эксперты. Они отмечают, что банки начали снижать ставки по собственным программам, так как у льготной ипотеки есть существенные ограничения. По данным Frank RG, за последнюю неделю ипотечные кредиты стали дешевле в банках «Уралсиб», «Дом.рф», «Открытие», Совкомбанке, Россельхозбанке, Сбербанке и Газпромбанке.

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Аналитики считают, что банкам приходится сокращать ставки по собственным ипотечным программам, так как не все объекты недвижимости попадают под программу ипотеки с государственной поддержкой. «Важную роль играют и сигналы регулятора (Центробанка — прим. «Ленты.ру»), в том числе планы по дальнейшему снижению ключевой ставки и поддержке ликвидности банков», — указывают в компании. Кроме того, снижению ставок по ипотеке способствует развитие онлайн-технологий выдачи денег — они сокращают затраты банков на оформление кредитов.

Тем не менее, по словам экспертов, апрельский провал в выдаче ипотеки будет сложно полностью компенсировать снижением ставок. «Когда люди находятся в условиях высокой неопределенности относительно будущих доходов, они не хотят брать ипотеку даже на выгодных условиях», — отмечается в статье.

Ранее в мае стало известно, что в Москве на фоне снижения спроса на жилье застройщики начали вместо огромных скидок предлагать покупателям почти бесплатную — но только в первый год — ипотеку.

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