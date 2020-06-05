В ЦБ высказались о снижении первого взноса по ипотеке

Снижение размера первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15 процентов не станет серьезным риском для российских банков. Такое мнение высказала на пресс-конференции в пятницу, 5 июня, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Как отметила глава Центробанка, уровень первого взноса очень важен, и в ряде стран вовсе запрещена выдача кредитов клиентам с низкой долей собственных средств. «Тем не менее то, что касается льготной ипотеки по ставке 6,5 процента — прежде всего, снижение первоначального взноса с 20 до 15 процентов, мы считаем, приведет к росту спроса на этот кредит, но без какого-то серьезного увеличения рисков для банковской системы», — подчеркнула Набиуллина.

Материалы по теме «Проще отказать, чем нести убытки» Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?

Она напомнила, что недавно ЦБ отдельно выделил категорию кредитов с первоначальным взносом от 20 до 15 процентов при применении коэффициента показателя долговой нагрузки (ПДН), потому как в этой категории меньше рисков, чем при взносе от 15 до 10 процентов.

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении первого взноса по льготной ипотеке 30 мая. Документ предусматривает сокращение взноса по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5 процента годовых».

Ранее стало известно, что в России возобновился тренд на удешевление жилищных кредитов, наблюдавшийся до пандемии. Банки начали снижать ставки по собственным программам. С 20 мая, в частности, это сделали банки «Уралсиб», «Дом.рф», «Открытие», Совкомбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и Газпромбанк.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru