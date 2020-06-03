Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности

Стоимость вторичного жилья в Москве по итогам мая 2020-го увеличилась, потому что часть продавцов квартир продолжают верить в чудеса. Посткарантинная реальность, скорее всего, их сильно разочарует, говорится в обзоре рынка недвижимости, подготовленном аналитическим центром «ИРН» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают аналитики, после отмены режима самоизоляции сделок с жильем в Москве, конечно, станет больше — «по сравнению с нынешним обвалом». Однако, предрекают они, на нормальный уровень покупательская активность вернется еще очень не скоро. «Более того, в связи с запуском программы льготной ипотеки на покупку новостроек значительная часть потенциальных покупателей "вторички" в ближайшие месяцы мигрируют на первичный рынок», — указывают в ИРН.

Эксперты подчеркивают, что спрос на «вторичку» в апреле-мае текущего года резко упал не только из-за технических сложностей с регистрацией сделок, но и в результате серьезного ухудшения экономической ситуации в стране.

Ранее, в апреле, вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. Число сделок со «вторичкой» в обозримом будущем сократится до минимума, предупредили аналитики.

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