Названы зоны Москвы с максимальными скидками на квартиры

Средний размер скидки на жилье в новостройках Москвы в мае 2020-го достиг 7,8 процента. Этот показатель превышает 10 процентов только в двух столичных округах — Троицком и Новомосковском. Здесь средний дисконт — 12,7 и 11,4 процента соответственно, следует из материалов «Объединенной группы риелторских компаний» (ОГРК), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В пределах «старой» Москвы квартиры с максимальными скидками (9,25 процента в среднем) предлагаются в Южном округе. Далее следуют Центральный и Восточный округа (средний дисконт — 8,25 процента). За ними — Северный округ (7,9 процента). В Зеленоградском административном округе застройщики вообще не готовы называть размер дисконта, официально средняя скидка в этой зоне равна нулю.

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«У людей сейчас есть обоснованное опасение в завтрашнем дне, — отмечают риелторы. — Этот фактор очень сильно и отрицательно влияет на уровень спроса на недвижимость, а он в свою очередь фатален для застройщиков. Народ необходимо как-то завлекать, поэтому работают два стимула: первый — убеждение, что будет дороже, а второй — различные акции, подарки и скидки». По мнению экспертов, на рынке первичной недвижимости сложился тренд на снижение цен, но резкого падения, например, на 30 процентов, до конца текущего года не будет.

Ранее в мае аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.

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