Вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому

Программа льготной ипотеки, которую официально запустят в России с 1 мая 2020-го, окажет существенную поддержку застройщикам, но негативным образом повлияет на вторичный рынок жилья, говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Как отмечают аналитики, запуск ипотеки на строящееся жилье под 6,5 процента приведет к резкому оттоку спроса в новостройки. Продавцы-частники, как правило, крайне неохотно идут на снижение ценников, и потому число сделок с «вторичкой» сократится до минимума. «И рынок фактически впадет в кому, как это произошло в 2015 году, на фоне запуска предыдущей версии льготной ипотеки на новостройки», — предрекают аналитики.

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В целом они позитивно оценивают новую программу льготного жилищного кредитования. «Учитывая, что ипотека дорожает на фоне снижения доходов населения, остановки строек, перевода продаж в онлайн и других негативных последствий эпидемии коронавируса, спрос на новостройки определенно нуждается в поддержке», — указывают в ИРН. «А вот вторичному рынку жилья поддержки от государства ждать точно не приходится», — резюмируют эксперты.

О том, что в России будет запущена специальная льготная ипотечная программа, президент Владимир Путин заявил 16 апреля. Мера направлена на поддержку строительной отрасли и граждан в период распространения коронавируса. Формально программа начнет действовать с 1 мая, но большинство крупных российских банков еще с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку по сниженной ставке.

Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 ноября 2020 года, сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. В рамках программы разрешается приобрести жилье в новостройке, при этом максимальная сумма ипотеки ограничена: в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

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