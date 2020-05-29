Молодежь бросилась скупать квартиры в Москве

В период действия режима самоизоляции спрос на квартиры в Москве снизился, а наиболее активными покупателями стали представители молодого поколения (25-40 лет) — их доля на вторичном рынке жилья увеличилась с 55 процентов в феврале до 80 процентов в мае. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, молодежь бросилась скупать недвижимость — многие готовы приходить на просмотры квартир, несмотря на риск заражения коронавирусом. В то же время далеко не все продавцы соглашаются показывать жилье в условиях пандемии, что осложняет выбор.

В целом активность на «вторичке» остается низкой, констатируют эксперты: количество сделок купли-продажи квартир в мае снизилось по сравнению с мартовским показателем в четыре раза. Вносимых авансов за жилье стало в восемь раз меньше. Число звонков (потенциальный спрос) за отчетный период сократилось в пять раз.

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«Обычно для проведения сделки на "вторичке" необходимо участие трех человек: продавца, покупателя и риелтора, — указывают специалисты. — Однако в нынешних условиях каждый третий участник рынка строго соблюдает режим самоизоляции, поэтому не может полноценно заниматься вопросом купли-продажи жилья. В результате почти в каждом "треугольнике" есть как минимум одна сторона, отказывающаяся на время от сотрудничества».

«Мы предполагаем, что даже после снятия ограничительных мер часть граждан все равно будет по минимуму контактировать с другими людьми, из-за чего вторичный рынок какое-то время будет находиться на полупаузе», — заключают в «ИНКОМ».

Ранее в мае сообщалось, что самая дешевая московская квартира стоит 1,7 миллиона рублей. Она расположена на втором этаже трехэтажного здания в районе Донской (Южный административный округ). Ее общая площадь — 10 квадратных метров, жилая — 7 «квадратов», кухня — 2 квадратных метра.

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