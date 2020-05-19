В Москве обвалились продажи вторичного жилья

В апреле 2020-го московское управление Росреестра зарегистрировало чуть более 5 тысяч сделок с жильем на основании договоров купли-продажи, следует из материалов ведомства, предоставленных редакции «Ленты.ру». Таким образом, показатель, отражающий динамику активности на вторичном рынке недвижимости, снизился за месяц почти втрое.

В марте 2020-го в Москве зарегистрировали 14,8 тысяч сделок со «вторичкой», в апреле — 5,196 тысяч. В годовом отношении, по сравнению с апрелем 2019-го, показатель числа заключенных сделок также сократился в три раза. В сумме за четыре месяца текущего года в столице зарегистрировано 39,286 тысяч переходов прав собственности на вторичном рынке недвижимости. Это почти на 22 процента меньше, чем в январе-апреле 2019-го (тогда было 50 тысяч переходов прав).

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«В апреле статистические данные на вторичном рынке ожидаемо продемонстрировали значительное снижение в связи с введением ограничительных мер как для граждан, так и для обеспечивающих процесс оформления сделок организаций. Похоже, что часть сделок на вторичном рынке была отложена сторонами до стабилизации ситуации и ослабления карантинных мер», — отмечают в Росреестре.

Ранее сообщалось, что число повторно выставленных на продажу квартир в Москве по итогам апреля 2020-го снизилось на 30 процентов. В первую очередь падение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи. При этом, по данным риелторов, на рынке активно накапливается отложенный спрос.

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