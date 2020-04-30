Рост цен на жилье в Москве признали виртуальным

По итогам апреля вторичное жилье в Москве подорожало на 0,3 процента, до 182,4 тысячи рублей за квадратный метр. Но рост цен на квартиры в условиях режима самоизоляции носит чисто виртуальный характер, говорится в аналитическом обзоре центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), предоставленном «Ленте.ру».

В реальности, признают аналитики, столичный рынок фактически замер. Средний уровень цен вырос за счет «краев» рынка: подорожали самые дешевые типы жилья (квартиры в старых панельных домах) и самый дорогой тип (современный монолит-кирпич). Все остальные типы недвижимости показали нулевую или отрицательную ценовую динамику.

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«В дешевом сегменте метр подорожал из-за того, что в марте с рынка ушли самые привлекательные по цене лоты. В самом дорогом структура предложения не изменилась. Рост цен на дорогие квартиры связан с тем, что продавцы с некоторым запозданием отреагировали на ослабление рубля», — поясняют в ИРН.

Эксперты подчеркивают, что попытки повышения цен на квартиры в сложившейся социально-экономической ситуации бесперспективны. «После отмены карантина спрос, естественно, вырастет, однако, учитывая тяжелые экономические последствия эпидемии, восстановления покупательской активности до нормального уровня ждать придется еще долго. В таких условиях надо бы снижать цены, но собственники квартир на вторичном рынке обычно крайне неохотно идут на такой шаг», — резюмируют аналитики.

Ранее в апреле вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. По мнению специалистов, запуск ипотеки на строящееся жилье под 6,5 процента приведет к резкому оттоку спроса в новостройки. Число сделок со «вторичкой» на этом фоне сократится до минимума.

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