Российскому рынку жилья предрекли масштабный спад

В первом полугодии 2020-го спад в российской отрасли жилищного строительства составит около 10 процентов. Об этом говорится в аналитическом обзоре центра НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В условиях развития пандемии COVID-19 большинство отраслей экономики столкнулись с ситуацией неопределенности, отмечают аналитики. Активность в том числе строительного сектора снизилась в первом квартале 2020 года из-за ограничительных «коронавирусных» мер и негативных экономических тенденций.

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Согласно ожиданиям НАФИ, в текущем году российский рынок жилья испытает масштабное падение спроса — на 10-11 процентов. «На фоне кризиса застройщики постараются предотвратить колебания цен и удержать их на текущем уровне до стабилизации ситуации в стране, — предрекают эксперты. — Но любой прогноз в отношении рынка жилой недвижимости подвержен высокой степени неопределенности, поскольку новые вводные добавляются практически ежедневно».

Аналитики указывают, что застройщики продолжают работу, однако в сложившихся условиях им крайне сложно планировать и прогнозировать свою деятельность даже на ближайшие несколько месяцев, что «безусловно отразится на активности строительного сектора по итогам года».

Ранее в апреле вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. По мнению аналитиков, запуск ипотеки на строящееся жилье под 6,5 процента приведет к резкому оттоку спроса в новостройки. Число сделок с «вторичкой» на этом фоне сократится до минимума.

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