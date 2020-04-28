Самоизоляция ударила по ценам на жилье в России

За период самоизоляции средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в среднем по России снизилась на 3 процента, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В настоящее время средняя стоимость квадратного метра «вторички» в 129 крупных городах страны (с населением от 100 тысяч человек) составляет 71,7 тысячи рублей. По ценнику ударил особый режим — с начала года «квадрат» подешевел на 1,7 процента.

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По данным аналитиков, в Московском и Петербургском регионах цена квадратного метра снизилась за карантинный период на 1,5 процента (до 132,2 тысячи рублей в среднем), с начала года — уменьшилась на 0,8 процента. В других регионах «вторичка» подешевела на 2,2 процента (до 56,1 тысячи рублей в среднем) за время самоизоляции, но все равно пока стоит больше, чем в начале года, — на 0,5 процента.

Наибольшее снижение стоимости ненового жилья отмечено в апреле в Центральном (минус 7 процентов) и Северо-Западном (минус 3 процента) федеральных округах. Если сместить фокус на города, то лидерами по приросту цен за месяц самоизоляции стали Салават, Петропавловск-Камчатский и Нижний Новгород. Наибольшее падение отмечено в Артеме, Махачкале и Якутске.

Ранее в апреле вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. По мнению экспертов, запуск ипотеки на строящееся жилье под 6,5 процента приведет к резкому оттоку спроса в новостройки. Число сделок с «вторичкой» на этом фоне сократится до минимума.

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