Москвичи бросились скупать вторичное жилье — в марте 2020 года на рынке недвижимости зафиксировали максимальный рост числа сделок. Об этом говорится на сайте Росреестра.

В ведомстве зарегистрировали 14,8 тысячи сделок — на 31 процент больше, чем в феврале (11,3 тысячи сделок). В годовом выражении рост данного показателя составил 13 процентов.

По мнению специалистов, такой скачок может быть вызван стремлением покупателей выгодно приобрести жилье на фоне валютных колебаний. Однако эксперты предупреждают, что по итогам апреля может наблюдаться резкое сокращение числа сделок из-за режима самоизоляции и ухудшения экономической ситуации.

В начале марта этого года риелторы зафиксировали резкий спрос на квартиры в столице: граждане пытались спасти рублевые сбережения, инвестировав их в недвижимость. Однако спустя две недели спрос обвалился.

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