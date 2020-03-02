Названы города Подмосковья с самой дешевой «вторичкой» — по итогам второго полугодия 2019 года ими стали Балашиха, Королев и Дзержинский. Об этом говорится в материале компании «Азбука жилья», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали данные по подмосковным городам, которые находятся в 10-километровой зоне от Московской кольцевой автодороги (МКАД). Так, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Балашихе составила 95,3 тысячи рублей. В среднем покупка однокомнатной квартиры площадью в 30 «квадратов» обойдется будущему владельцу в 2,6 миллиона рублей. В Королеве квадратный метр стоит в среднем 96,6 тысячи рублей, а за покупку «однушки» на аналогичных условиях придется отдать 2,9 миллиона рублей. Для Дзержинского данные показатели равняются 103,8 тысячи рублей и 3,3 миллиона рублей соответственно.

Самыми дорогими городами Московской области относительно вторичной недвижимости оказались Реутов (142,7 тысячи рублей в среднем за квадратный метр; четыре миллиона рублей в среднем за однокомнатную квартиру), Красногорск (140,2 тысячи рублей; 3,8 миллиона рублей) и Химки (123 тысячи рублей; 3,9 миллиона рублей). В целом в городах ближайшего Подмосковья средняя стоимость одного квадратного метра к концу 2019 года составила 102,1 тысячи рублей.

По итогам 2019 года наибольший среди поселений Московской области объем строящегося жилья был реализован в Люберцах. Также в рейтинг вошли Мытищи и Дрожжино (поселок городского типа в Ленинском городском округе Подмосковья).

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