В Подмосковье подорожали съемные комнаты

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) увеличил арендные ставки на жилье в городах-спутниках российской столицы. Это коснулось не только квартир, но и комнат, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За год к февралю 2020-го неиндивидуальное съемное жилье в ближнем Подмосковье подорожало на 13 процентов, до 13,5 тысячи рублей в месяц за среднестатистическую комнату. «Цены на комнаты в некоторых спутниках мегаполиса почти сравнялись с московскими, — отмечают аналитики. — Например, в Красногорске, который с открытием Курско-Рижского диаметра опять выбился в лидеры по ставкам, снять комнату предлагают в среднем за 16,5 тысячи рублей в месяц. Это на 3 тысячи рублей больше, чем в среднем по зоне».

Ненамного отстали Котельники и Реутов — города, имеющие, как и Красногорск, собственные станции метро. Ставка аренды здесь составляет около 16 тысяч рублей в месяц. Примерно 14,5 тысячи в месяц просят за комнаты в Химках и Люберцах. В свою очередь самые низкие ставки по городам ближнего Подмосковья — в Лыткарино и Видном. За съемную комнату в местных жилых домах придется отдавать около 11 тысяч рублей в месяц.

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«В условиях снижения платежеспособности потребители переходят с рынка продаж на рынок аренды, где наиболее востребованными становятся самые дешевые форматы, в частности комнаты, — утверждают эксперты. — Кроме того, спрос начинает перетекать из дорогой столицы в область, тем более что интеграция московской и областной транспортных систем в единую сеть делает проживание за чертой МКАД все более комфортным».

Ранее, в январе, были названы города России с самыми доходными комнатами. Как выяснили аналитики, наиболее выгодно сдавать в аренду этот тип недвижимости в Ульяновске, Кирове и Череповце — доходность комнат в перечисленных городах превышает 13,5 процента годовых.

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