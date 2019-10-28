Россиянка случайно обнаружила в своей комнате пятерых жильцов

Совладелица одной из коммунальных квартир Санкт-Петербурга неожиданно для себя узнала, что в принадлежащей ей комнате зарегистрированы пятеро незнакомцев. Об этом сообщает Deita.ru.

По информации агентства, речь идет о четырехкомнатной коммунальной квартире, помещениями в которой владеют два человека, постоянно зарегистрированы также двое. Оба собственника не проживают в квартире, периодически навещая жилплощадь и забирая из почтового ящика платежки за услуги ЖКХ.

Материалы по теме «Наша квартира стала клеткой» Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь

В один из таких визитов владелица комнаты обнаружила, что в квитанции фигурируют уже семеро жильцов. Сумма коммунальных платежей, которую она должна была оплатить как собственница комнаты, выросла до 13 тысяч рублей в месяц.

Петербурженка обратилась в ЖЭК, однако, как пишет агентство, коммунальщики никак не объяснили наличие «лишних жильцов», посоветовав ей поставить счетчики. Вместе с тем, по запросу женщины ЖЭК предоставил документы, подтверждающие наличие пятерых человек, прописанных в квартире наряду с двумя ее собственниками. Женщина обвиняет ЖЭК в незаконной постановке жильцов на учет и совместно с владельцем остальной жилплощади в квартире планирует засудить коммунальщиков.

По статистике миграционного главка МВД, число случаев незаконной регистрации в домах россиян за период с января по апрель 2019 года в семь раз превышает результаты аналогичного периода 2018-го. Всего в 2018 году с незаконного регистрационного учета в стране было снято 68 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru