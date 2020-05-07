Назван район Москвы с самым дешевым жильем

В пределах «старой» Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) самое дешевое вторичное жилье выставлено на продажу в Зеленограде, а также в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

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По итогам апреля средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Зеленограде, расположенном далеко за МКАД, составила 117,8 тысячи рублей, подсчитали эксперты. В Бирюлево соответствующий показатель равен 127,95 тысячи рублей. В число районов с дешевым жильем также входят: Жулебино, Кожухово, Косино-Ухтомский, Некрасовка (во всех «квадрат» в среднем стоит 128,7 тысячи рублей), Южное Бутово (130,4 тысячи рублей за метр), Внуково и Ново-Переделкино (137 тысяч рублей).

Локацией с наиболее высокой средней стоимостью «квадрата» названа Остоженка — там этот показатель весной 2020-го достиг 403,7 тысячи рублей. На втором месте Якиманка (384,4 тысячи), на третьем — Арбат (370,4 тысячи).

Ранее сообщалось, что по итогам апреля вторичное жилье в Москве подорожало на 0,3 процента, до 182,4 тысячи рублей за квадратный метр. Но рост цен на квартиры в условиях режима самоизоляции носит чисто виртуальный характер, подчеркивают аналитики.

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