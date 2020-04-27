Цены на жилье в России начали снижаться

В апреле 2020-го цены на вторичную жилую недвижимость в российских городах начали падать — впервые с 2017 года. Об этом заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает ТАСС.

По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.

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Отрицательная ценовая динамика отмечена, в частности, в таких городах, как Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Саратов, Краснодар.

Эксперт пояснил, что владельцы квартир соглашаются на скидки из-за снизившегося спроса на жилье. Средний размер дисконта — 4-5 процента, однако в некоторых случаях он может достигать и 25-30 процентов. В 2020 году вторичная недвижимость еще подешевеет, полагает Хусаинов.

Ранее в апреле вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. По мнению аналитиков, запуск ипотеки на строящееся жилье под 6,5 процента приведет к резкому оттоку спроса в новостройки. Число сделок с «вторичкой» на этом фоне сократится до минимума.

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