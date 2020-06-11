В России задумали расширить льготную ипотеку

Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями организации «Деловая Россия», посвященной доработке общенационального плана восстановления экономики, передает ТАСС.

В ходе встречи президент «Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства» Елена Николаева отметила, что в настоящее время льготную ипотеку не могут получить граждане, желающие приобрести жилье в объектах недолевого строительства, то есть возводимых паевыми инвестиционными фондами или группами частных лиц. Она предложила также продлить льготную программу до 1 января 2022-го. Максимальный размер кредита в рамках программы, по задумке Николаевой, должен быть увеличен до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 6 миллионов в других регионах.

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Белоусов пообещал «проработать эти вопросы». «Программа, как мы видим, оказалась достаточно успешной. Большое спасибо, что обратили внимание», — сказал он. В свою очередь заместитель главы Минэкономразвития Полина Крючкова, также участвовавшая в мероприятии, сообщила, что вопрос распространения льготной ипотеки не только на долевое строительство уже прорабатывается.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей. Срок окончания программы — 1 ноября 2020 года.

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