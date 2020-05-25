Сбербанк снизил ставку рефинансирования ипотеки

Сбербанк уменьшил ставку рефинансирования ипотеки. Отныне перекредитоваться в банке можно под 8,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

До сих пор минимум ставки рефинансирования в Сбербанке составлял 9 процентов, таким образом, снижение составило 0,5 процента. «Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели», — отмечается в сообщении.

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В начале мая Сбербанк снизил ставки в рамках стандартных ипотечных программ. Кредиты на покупку квартир в новостройках банк выдает по ставке от 5,9 процента годовых, на вторичном рынке — от 7,8 процента годовых. Для семей с детьми доступна ипотека под 4,7 процента годовых.

20 мая Сбербанк запустил цифровой инструмент, позволяющий претендентам на ипотеку загружать личные данные с портала госуслуг. Таким образом, предоставление некоторых документов в бумажном виде больше не требуется, что облегчает процесс получения займа.

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