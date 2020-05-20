Сбербанк облегчил оформление ипотеки

Сбербанк запустил цифровой инструмент, позволяющий претендентам на ипотеку загружать личные данные с портала госуслуг. Таким образом, предоставление некоторых документов в бумажном виде больше не требуется, что облегчает процесс получения займа, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

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Новый инструмент называется «Цифровой профиль», пока он доступен только пользователям веб-версии портала Сбербанка по поиску недвижимости «ДомКлик». Как отмечается в сообщении, услуга позволяет идентифицировать клиентов и обеспечивает безопасный обмен подтвержденными данными. Инструмент интегрирован с порталом госуслуг.

«Интеграция "Цифрового профиля" в проекты Сбербанка позволит сделать новый шаг на пути развития дистанционного обслуживания граждан, что особенно актуально сегодня», — подчеркивают в кредитной организации.

19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотечным кредитам в России снизятся в среднесрочной перспективе. Он также дал положительную оценку новой программе льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

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