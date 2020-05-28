В России анонсировали запуск цифровой ипотеки

Российский Центробанк в настоящее время работает над запуском цифровой ипотеки на национальной блокчейн-платформе «Мастерчейн». Разработку продукта анонсировала заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, передает РИА Новости.

Предложения по запуску цифрового ипотечного кредитования направлены в правительство и Росреестр, отметила Скоробогатова на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ в четверг, 28 мая. «"Мастерчейн" стал работать с электронными закладными, у нас девять банков, один спецдепозитарий и Росреестр участвуют в работе по электронным закладным. В принципе, электронные закладные на распределенном реестре — это основа для того, чтобы запустить дальше цифровую ипотеку», — пояснила зампред Центробанка. По словам Скоробогатовой, в дальнейшем полный цикл операций по цифровой ипотеке планируется реализовать на «Мастерчейне».

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«Мастерчейн» — первая сертифицированная в России блокчейн-платформа для финансового рынка. Она разрабатывалась с 2016 года крупнейшими банками-членами ассоциации «ФинТех» под эгидой ЦБ.

Ранее в мае стало известно, что в России возобновился тренд на удешевление жилищных кредитов, наблюдавшийся до пандемии. Банки начали снижать ставки по собственным программам. С 20 мая, в частности, это сделали банки «Уралсиб», «Дом.рф», «Открытие», Совкомбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и Газпромбанк.

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