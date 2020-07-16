Россиянин подружился с цыганкой и остался без жилья

В Твери под суд пойдут мужчина и женщина, обманным путем заставившие местного пенсионера продать квартиру. 80-летний мужчина остался без жилья, пишут «Тверские ведомости».

Как выяснили следователи, в 2018-2019 годах цыганка, находясь на территории Тверской области, познакомилась на улице с одиноким пожилым россиянином. Они подружились, начали часто общаться. Женщина убедила пенсионера продать имевшуюся квартиру, а взамен обещала купить для него новое жилье.

Мужчина поверил знакомой, подписал у нотариуса все необходимые документы. Женщина тем временем исчезла, не предоставив ему для проживания другой квартиры. Россиянин понял, что его обманули, и обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемую мошенницу и ее помощника — оба они цыгане. По решению суда подозреваемые заключены под стражу.

Ранее в июле в Брянске цыгане, вооруженные вилами и ножами, напали на семью. Один из ее членов сделал замечание цыганам из-за свободно гуляющих возле их дома собак. В ответ возмущенные хозяева набросились на него с кулаками. Мужчине удалось вырваться, но после этого цыгане с оружием в руках проникли на его участок. Семья была вынуждена закрыться дома и вызвать полицию.

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